Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın parası yatırıldı!

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.

AKŞAM Özel Haber | Şafak GÖZMEN

DG Sivasspor’un bu sezonki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti. Her iki futbolcunun mukavelesinin de temmuz ayında bitecek olması, onları daha da çekici kıldı. Çünkü bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacaktı. Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sezon uzayınca ön protokolün süresi bu transferlerde sıkıntı haline geldi.

‘15 HAZİRAN’ ÖNCESİNDE!..

Bu dönemde Fenerbahçe’nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı. Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500’er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptı. 15 Haziran tarihi gelmeden yönetim, 500’er bin euroluk imza parasını her iki futbolcunun da banka hesabına yatırdı. Böylelikle olası bir Fenerbahçe manevrasının da önüne geçilmiş oldu.

GALATASARAY YÖNETİMİ ÇOK SİNİRLENDİ

Öte yandan Mert Hakan Yandaş’ın menajerinin Fenerbahçe’yle görüşmesi, Galatasaray Yönetimi’ni kızdırdı. İmza paralarının bu sebeple erken yatırıldığı konuşuluyor. Euro kuru 7 TL olarak sabitlendi. Yani oyunculara 3.5 milyon liralık imza paraları verildi. Her iki isim de önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacında kaliteli yerli isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan yönetim ise büyük bir iş başardı.

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