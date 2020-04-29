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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:34
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:36

Fabregas'ın büyükannesi 95 yaşında koronayı yendi

Fabregas'ın büyükannesi 95 yaşında koronayı yendi

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Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında koronavirüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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95 years old and she overcame the coronavirus. Yesterday her tests came back negative. My great-grandmother is a superhero but nothing of this would be possible without all the help of the nurses and doctors that are helping all these people. All my respect to everyone of them for what they are doing day and night, a big thank you!!!! ❤️ • Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superheroína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y vivir un poco mejor en estos tiempos tan difíciles. Gracias a todas las personas del Remei de Arenys de Munt por el sacrificio tan grande que hacen por estas personas mayores. Todo nuestro respeto!!!! Nada es imposible. Gracias!!!! ❤️����

Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)&#39;in paylaştığı bir gönderi ()

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