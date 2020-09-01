Everton'dan Anthony Gordon'a 5 yıllık sözleşme

Everton Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Gordon ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği Everton'da ilk resmi maçına Aralık 2017'de 16 yaşındayken çıkan Gordon, Premier Lig'de geçen sezon 11 karşılaşmada forma giymişti.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler oldu?
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci için İspanya'nın Sevilla ekibinden teklif geldiğini açıkladı.
Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.