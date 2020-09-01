Everton'dan Anthony Gordon'a 5 yıllık sözleşme

SPOR GÜNDEMİ

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler oldu?

Başkan Gümüşdağ teklifi açıkladı: Sevilla... Başkan Gümüşdağ teklifi açıkladı: Sevilla... Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci için İspanya'nın Sevilla ekibinden teklif geldiğini açıkladı.

Başpehlivan sokak ortasında tabancayla öldürüldü Başpehlivan sokak ortasında tabancayla öldürüldü Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.

Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.