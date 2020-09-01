Brandon Ingram, NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu seçildi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre spor medyasından 100 kişilik jürinin oylarıyla belirlenen normal sezon ödülünün sahibi, Pelicans'ın 23 yaşındaki forveti Ingram oldu.
Oylamada Miami Heat'ten Bam Adebayo ikinci, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic üçüncü sırayı aldı.
Los Angeles Lakers'ta 2018-2019 sezonunu 18,3 sayı, 5,1 ribaunt, 3 asist istatistikleriyle tamamlayan ABD'li basketbolcu Ingram, Pelicans'ta ise 2019-2020 sezonunda maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt, 4,2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler oldu?
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci için İspanya'nın Sevilla ekibinden teklif geldiğini açıkladı.
Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.