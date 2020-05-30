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aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:15
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Everton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır

Everton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır

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İyi bir teklif gelmesi halinde Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig takımlarından Everton talip oldu. Cenk Tosun'un formasını giydiği Merseyside ekibi, 26 yaşındaki başarılı stoper için Cimbom'a 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme sürecine giren ve yeni sezon için yaz dönemi hazırlıklarını bekleyen Christian Luyindama'yı Premier Lig ekipleri takip etmeye devam ediyor.

Kongo basını, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın Luyindama'yı transfer etmek istediğini iddia etti.

EVERTON 15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Merseyside ekibinin İtalyan teknik adamı Carlo Ancelotti'nin bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Ancelotti'nin Luyindama'nın oyun stili ve fiziksel gücü nedeniyle Premier Lig'de oynamaya uygun olduğunu düşündüğü ve gelecek transfer döneminde kadroya katma konusunda istekli olduğu belirtilirken, Everton'ın 26 yaşındaki savunmacı için Sarı Kırmızılılara 15 milyon Euro önermeye hazır olduğu da iddia edildi.

Galatasaray'ın Standard Liege'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.

(Fanatik)

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