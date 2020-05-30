Everton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır

Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme sürecine giren ve yeni sezon için yaz dönemi hazırlıklarını bekleyen Christian Luyindama'yı Premier Lig ekipleri takip etmeye devam ediyor.
Kongo basını, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın Luyindama'yı transfer etmek istediğini iddia etti.
EVERTON 15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Merseyside ekibinin İtalyan teknik adamı Carlo Ancelotti'nin bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Ancelotti'nin Luyindama'nın oyun stili ve fiziksel gücü nedeniyle Premier Lig'de oynamaya uygun olduğunu düşündüğü ve gelecek transfer döneminde kadroya katma konusunda istekli olduğu belirtilirken, Everton'ın 26 yaşındaki savunmacı için Sarı Kırmızılılara 15 milyon Euro önermeye hazır olduğu da iddia edildi.
Galatasaray'ın Standard Liege'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.
(Fanatik)
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.