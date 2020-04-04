Eusebio Di Francesco'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.

50 yaşındaki İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco'dan flaş Türkiye itirafı geldi. Kariyerinden Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ve Sampdoria takımlarını çalıştıran Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.



Ülke basınına konuşan ve Di Francesco, "Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜÇLENDİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin 2. devresinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçen Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Yanal’ın ayrılığının ardından teknik adam arayışlarına başlamış ve Erol Bulut, Tayfun Korkut, Mircea Lucescu, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu gibi isimler gündeme gelmişti.

Eusebio Di Francesco ismi de kulislerde dolaşırken, İtalyan hocanın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe iddiaları da güçlenmiş oldu.

(Fanatik)