Euroleague'de haftanın en iyisi Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois

THY Euroleague'in 7. haftasının en değerli oyuncusu Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois seçildi.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 7. haftasında Maccabi Tel Aviv'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda 91-89 yendi.

Karşılaşmada 23 sayı 2 ribaund 7 asistle oynayan Anadolu Efes'in oyun kurucusu Rodrigue Beaubois, 36 verimlilik puanı ile Euroleague'de haftanın oyuncusu seçildi.

Bir maçı eksik olan lacivert-beyazlılar, THY Euroleague'de 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.