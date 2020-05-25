EuroLeague ve Eurocup iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.

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ANADOLU EFES: "ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİK"

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi üzerine yayımladığı açıklamada, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirtti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EuroLeague yönetimi, Kovid-19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines EuroLeague 2019-2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020-2021 sezonuna hazırlanacaklardır. En büyük dileğimiz EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Kovid-19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir." denildi.

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"Bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz"

Anadolu Efes'in bu sezonki yatırımlarının boşa gitmediğine vurgu yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz. ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi EuroLeague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Kovid-19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020-2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte 'Benim Yerim Burası' diyeceğiz."

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FENERBAHÇE BEKO: "SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini saygıyla karşıladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun ING Basketbol Süper Ligi ile ilgili kararının ardından Avrupa Ligi yönetiminin de sezonu sonlandırmasıyla Fenerbahçe Beko için 2019-2020 sezonunun sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün insan sağlığını her şeyden önde tuttuğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç, basketbol sezonunun tüm yarışmalarda sona ermesine ve takımımızın tüm kulvarlardaki yürüyüşünün yarıda kalmasına yol açmıştır. Yine de bir kez daha belirtmek isteriz ki; tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılaşmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli takımın sezona istediği gibi başlangıç yapamamasına rağmen ilerleyen süreçte performansını arttığı ifade edilen açıklamada, "Takımımız, bu sezona istediği girişi yapamasa da sakatlık sorunları bulunan oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla, özellikle yeni yılla birlikte performansını arttırmış ve bunun karşılığını şubat ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak almıştır. EuroLeague'de de formunu arttırarak yoluna devam eden ekibimiz, ilk hedefi olan play-off yolunda avantajlı bir konum yakalamış ve başarılı olmayı alışkanlık edindiği nisan ayı ve sonrası için iddiasını en güçlü şekilde korumuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Fenerbahçe olarak her branşta önceliğimiz insan sağlığı"

Yeni sezon planlamasına hemen başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-20 sezonunda ortaya koyduğu mücadele için takımımızı kutluyor, Türkiye'nin ve Avrupa'nın her noktasında ekibimizin yanında olan büyük taraftarımıza ve takımımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Erkek basketbolda Avrupa'nın zirvesinin değişilmez isimlerinden biri haline gelen takımımızın, yeni sezon planlaması için çalışmalara ivedilikle başlanacak; Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2020-21 sezonunda da tüm kupalar için mücadelesine en güçlü şekilde devam edecektir."