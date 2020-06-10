EURO 2020'deki 4 karşılaşma Amsterdam'da oynanacak

Federasyondan yapılan açıklamada, üç grup karşılaşması ile bir çeyrek final müsabakasının Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da yapılacağı belirtildi.
Hollanda'nın EURO 2020 Direktörü Gijs de Jong, şampiyonadaki ev sahipliği statülerinin onaylanmasından dolayı memnun olduklarını kaydetti.
UEFA, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020'yi koronavirüs salgını sebebiyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağı açıklandı. Fenerbahçe teknik ekibi kalan maçlarda Türkiye Kupası ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.
Sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada yer alan Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere dair yeni açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Başka birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç ancak kesin olan şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı” ifadelerini kullandı.
Genç ve yetenekli ayakları kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 2000 doğumlu futbolcusu Levent Mercan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Alman ekibiyle sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan genç 10 numara, tekniğiyle geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
Kulüp yöneticileri eğer akredite alanlara girerse, en az 60 gün hak mahrumiyeti ve 100-300 bin TL arası para cezası alacak.
Galatasaray'ın eski başkanı Alp Yalman'dan Fatih Terim'e başkanlık teklifi. Yalman, tecrübeli çalıştırıcıya “Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam” ifadelerini kullandı.