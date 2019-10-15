EURO 2020 Türkiye puan durumu nasıl? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Puan tablosu ve Türkiye maçları..

EURO 2020 Türkiye puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A milli takımımız Stade de France Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya geldi. Dev mücadele 1-1 sona erdi. A Milliler liderlik koltuğundan ayrılmayarak 1 puan alma hakkı kazandı. Milli takımımızı H Grubu'nda Türkiye'nin son puan durumu merak ediliyor. Türkiye gruptan nasıl çıkar? sorusunun yanıtı ve EURO 2020 Türkiye puan durumu haberimizde..

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Fransa deplasmanından 1 puanla ayrılan Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Milliler bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması durumunda, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedilirse, Andorra karşısında kazanılması halinde Türkiye yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracak.

EURO 2020 TÜRKİYE PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda