'EURO 2020' mi 'EURO 2021' mi tartışmalarına son nokta koyuldu

UEFA İcra Komitesi’nin bugün yaptığı toplantı sonrası, 2021 yılında oynanacak olmasına rağmen EURO 2020’nin adını değiştirmeme kararı aldı.
Koronavirüs salgını nedeni ile 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği belli oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"
Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin adı, 2021'de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.
Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'a gönderdiği Mathias "Zanka" Jörgensen, sezon sonunda geri dönüyor.
Beşiktaş'ın unutulmaz ismi, İngiliz oyuncu Les Ferdinand, yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ferdinand, Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş'ın iki yabancısı Karius ve N'Koudou hakkında görüşlerini aktardı. Ferdinand, Premier Lig'de görev yapan Cenk Tosun hakkında da konuştu.