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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gecenin toplu sonuçları

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gecenin toplu sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftasına 8 maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 maç tamamlandı.

Konuk ettiği Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya J Grubu'nda puanını 18'e çıkararak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

F Grubu'nda ise İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison'un golleriyle deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 vizesi aldı.

Aynı grupta Norveç, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un 2 gol attığı maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.

Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

- D Grubu
İsviçre-Gürcistan: 1-0
Danimarka-Cebelitarık: 6-0

- F Grubu
Norveç-Faroe Adaları: 4-0
İspanya-Malta: 7-0
Romanya-İsveç: 0-2

- J Grubu
Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0
Ermenistan-Yunanistan: 0-1
Bosna Hersek-İtalya: 0-3


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