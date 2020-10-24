Erzurum'da zorlu randevu

Milli maçlar öncesinde ligde çıktığı 4 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında rakip takım Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle 5. haftadaki bu maçı oynayamadı.
Sarı-kırmızılı takımı ligin 6. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 19.00'da başlayacak Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.
Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmaları sonrası kriz büyüyor. Sarı-kırmızılı takımda flaş istifa kararı ortaya çıktı.
Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında konuk ettikleri Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 2 puan kaybettiklerini ve üzgün olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var." dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi.
Trabzonspor, oyuncu kadrosundan bir ismin Kovid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.