  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Erzurum'da zorlu randevu

Erzurum'da zorlu randevu

Paylaş

AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Milli maçlar öncesinde ligde çıktığı 4 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında rakip takım Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle 5. haftadaki bu maçı oynayamadı.

Sarı-kırmızılı takımı ligin 6. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 19.00'da başlayacak Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.

Galatasaray, Erzurum'da

Mustafa Cengiz: Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Mesut, aile kararıyla F.Bahçe'ye geliyor
Mesut, aile kararıyla F.Bahçe'ye geliyor

Mesut, aile kararıyla F.Bahçe'ye geliyor

'G.Saray'a karşı kutsal bir savaş açıldı'
'G.Saray'a karşı kutsal bir savaş açıldı'

'G.Saray'a karşı kutsal bir savaş açıldı'

Erzurum'da zorlu randevu
Erzurum'da zorlu randevu

Erzurum'da zorlu randevu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de sessiz açılış
Süper Lig'de sessiz açılış

Süper Lig'de sessiz açılış

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı
Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı

Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmaları sonrası kriz büyüyor. Sarı-kırmızılı takımda flaş istifa kararı ortaya çıktı.

'Maçı televizyondan seyredenlerden özür diliyorum'
'Maçı televizyondan seyredenlerden özür diliyorum'

'Maçı televizyondan seyredenlerden özür diliyorum'

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında konuk ettikleri Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 2 puan kaybettiklerini ve üzgün olduğunu söyledi.

'Artık kazanmak istiyoruz, kazanmaya ihtiyacımız var'
'Artık kazanmak istiyoruz, kazanmaya ihtiyacımız var'

'Artık kazanmak istiyoruz, kazanmaya ihtiyacımız var'

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var." dedi.

Galatasaray, Erzurum'da
Galatasaray, Erzurum'da

Galatasaray, Erzurum'da

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi.

Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs
Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs

Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs

Trabzonspor, oyuncu kadrosundan bir ismin Kovid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.