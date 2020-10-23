Galatasaray, Erzurum'da

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gelen Galatasaray kafilesi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafileye tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar çiçek verdikleri Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün havalimanından ayrılırken taraftarlar, Terim ve futbolcuları alkışlarla uğurladı. Terim de otobüsün içerisinden taraftarlara el salladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.
Yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak BB Erzurumspor - Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Martin Linnes, BB. Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı. Hatırlanacağı üzere Cezayirli futbolcuyla maaş krizi yaşanmış, oyuncu geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında da görev almamıştı.
Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dönebileceklerini söyledi.
Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.
Arsenal'in İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, ocak ayında MLS ekibi DC United'ın yolunu tutacak. Başarılı futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.