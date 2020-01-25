Ersun Yanal: Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.
İşte o sözler...
"KALİTE TESADÜF DEĞİLDİ"
Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.
"FENERBAHÇE'Yİ ELAZIĞ'A GÖTÜREBİLİRİZ"
Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. Türkiye deprem bölgesinde. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız.
"FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM"
"Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür"
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.
Milli basketbolcu Cedi Osman, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem için bu gece Chicago Bulls ile oynayacakları maç öncesinde yardım kampanyası başlatmıştı. Cedi Osman, bu gece oynanacak maçta atılan her 3 sayılık basket için depremzedelere 100 Dolar yardım yapacağını açıklamıştı.
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçı sonrasında açıkılama yaptı.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ağları sarstığı Başakşehir maçı sonrasında konuştu.