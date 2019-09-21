Ersun Yanal derbi öncesi uyardı: Kazanıp Galatasaray derbisi öncesinde pozitif duruma geçmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının son antrenmanı öncesinde futbolculanrıyla yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ankaragücü maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam yeni bir başlangıca vurgu yaptı.

Yanal şöyle devam etti: Alanya maçıyla hayal kırıklığı yaşadık. Ama bu ligde matem tutacak vaktimiz yok. Ayağa kalkmaz zorundayız. Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi istiyorum.

DERBİ ÖNCESİ POZİTİF OLMALIYIZ

İç saha maçları her zamankinden önemli. Seyircimizin desteğiyle birlikte coşkuyla oynamalıyız. Bunu daha önce yaptık. Kazanıp Galatasaray derbisi öncesinde pozitif duruma geçmeliyiz..

RAHATLIK REHAVETE DÖNMEMELİ

Topu kaybettikten sonra hedefimiz bir an önce o topu kazanmak olmalı. Bulacağız erken gol ve goller bizi rahatlatır. Ama bu rahatlık rehavete sebep olmamalı. Her maç bizim için derstir.

COŞKULU FUTBOL İSTİYOR

Teknik patron Ersun Yanal, fut.olculanıyla yaptığı konuşmada iç sahada coşkularının her zamankinden yüksek olmaları gerektiğini söyledi ve erken goller istedi.

(Takvim)