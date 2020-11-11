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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:26
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Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

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AA

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yanal, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcuları etrafında toplayarak kısa süre konuştu.

Antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yanal'ın topla yapılan antrenman sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.

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Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı
Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.

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