Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Yanal, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcuları etrafında toplayarak kısa süre konuştu.
Antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yanal'ın topla yapılan antrenman sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.
Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yakın bir zamanda anlaşma imzalayarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.
Golcü transferi için çalışmalarını epeydir sürdüren Beşiktaş, Mandukic ve Balotelli isimlerini eledi. Siyah-Beyazlıların 1 numaralı hedefi Cenk Tosun.