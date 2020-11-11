Ersun Yanal, Antalyaspor'da

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Ve Ersun Yanal, Fraport TAV Antalyaspor'da... Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Kırmızı-Beyazlı ekipten resmi açıklama gelirken başarılı çalıştırıcı takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Yanal ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Akdeniz ekibiyle 3,5 yıllık sözleşmeye imza atan Yanal, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Yanal, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıktı

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de en son 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

ANTALYASPOR'DAN TEKNİK DİREKTÖR ERSUN YANAL İÇİN "HOŞ GELDİN" PAYLAŞIMI:



Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal ve ekibine başarı diledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ersun Yanal" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

FTA Antalyaspor'umuz, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Yanal ve ekibine başarılar dileriz.

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı