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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:29
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Erol Bulut'tan transfer açıklaması

Erol Bulut'tan transfer açıklaması

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AA

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, rakiplerinin puan kazandığı haftada karşılaşmanın kendileri için öneminin de arttığını belirtti.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından alınan 3 puanın daha da önemli olduğunu dile getiren Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum, iyi bir performans gösterdiler. İyi oynadılar, sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı, hepsi çok iyi oynadılar. Biz sezon başından beri hem kenar ortalar hem dikine paslar olsun çalışıyoruz. Defans arkası pasları ve varyasyonları çalışıyoruz. Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor. Doğru tercihleri kullandığımız zaman istediğimiz sonuç geliyor. Engellenen şutu en çok olan takımlardan biriyiz. Ortalama 48 şut atıyoruz, tercihlerimizi daha iyi kullanabilsek en azından yüzde 15'ini daha doğru kullanmış olsak şu an en az 5-6 puan daha fazlamız olacaktı." diye konuştu.

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Sürekli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

Herkes hata yapabiliyor, biz de yapıyoruz ama hataları her zaman minimuma getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Yoğun maç programında sakatlıklar olacak, sakatlanan arkadaşlarımız oluyor. Antrenmanda da gerçekleşebiliyor, önümüzdeki haftalarda da olacak. Biz zaten antrenmanlarımızı ona yönelik yapıyoruz. Bugün de sakat oynayan oyuncularımız oldu. 1-2 gün antrenmana çıkan oyuncularımız 90 dakika maç oynadı. Sadık bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Rakip karşısında hemen hemen hiçbir hata yapmadı. 25 futbolcumuz var ve hepsini en iyi şekilde kullanamaya çalışıyoruz.

Fuat Çapa: Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık

"HAREKET ALANIMIZ MİNİMUM"

TFF'nin açıkladığı limitlere bakıldığında az bir hareket alanlarının bulunduğunu da aktaran Bulut, takımlarından memnun olduklarını da vurguladı.

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Erol Bulut'tan transfer açıklaması
Erol Bulut'tan transfer açıklaması

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