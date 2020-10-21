Erol Bulut'tan oyuncularına derbi uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynanacak 7. hafta karşılaşması öncesi motivasyon konuşmalarına başlarken, öğrencilerine de uyarılarda bulundu. Her hafta daha iyiye gittiklerinin altını çizip, sözlerine başlayan Bulut, "Son olarak Göztepe karşısında aldığımız 3 puan kadar oynadığımız futbol, yakaladığımız net gol fırsatları da sevindiriciydi. Artık galibiyetleri ve iyi futbolu istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Şampiyonluk hedefi yolunda bu hafta da zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız" diye konuştu. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti:
ÜSTÜN OLMALIYIZ
"Daha önce de söylediğim gibi ben değil biz olan bir takımız. Bu yüzden Trabzonspor karşısında da takım olarak hareket edeceğiz. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek isteyecektir ve bize karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacaktır. Göztepe maçında yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Daha dikkatli olmak zorundayız. Oyunun her bölgesinde üstünlüğümüzü hissettirmeliyiz. Karagümrük ve Göztepe karşısında üst üste aldığımız galibiyetlerin anlamlı olması için Trabzonspor maçında da iyi bir futbolla 3 puana ulaşmamız gerekir."
'HOCA KENDİSİNİ 11'E YAZACAK!'
Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanında neşeli anlar objektiflere yansırken, teknik direktör Erol Bulut da takımla çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinde oyuncularla birlikte hareket eden genç hoca, öğrencileri kadar efor sarfetti. Bulut'un takımla çalıştığı fotoğraflar için sosyal medyada da yüzlerce yorum yapıldı. Taraftarlar, "Hoca kendisini de 11 yazacak", "Futbolcular farkı yok" yorumlarında bulundu.
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