Erman Toroğlu ateş püskürdü: 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım!'

Süper Lig'de 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Ünlü yorumcu, eski hakem mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede iptal edilen penaltıyı Erman Toroğlu, A Spor ekranında değerlendirdi.

Pozisyonun çizgi üzerinde gerçekleştiğini ve net penaltı olduğunu belirten Toroğlu, "Başakşehir'in iptal edilen penaltısı, net penaltı. Ümit Öztürk penaltı çalıyor, VAR'ın gözü kör mü, bunu iptal ediyor. Önünde kamera olan Mete Kalkavan, sen bunu böyle yapıyorsan, ben sana şüpheyle bakarım. Ben VAR'da olsam, gel buna bak derim." ifadelerini kullandı.

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POZİSYON NASIL GELİŞMİŞTİ?

Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu anda Rafael'in ceza alanı sağında çizginin çok yakınında Josef tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonun dışarıda olduğu belirtilerek penaltı, serbest vuruşa çevrildi.

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LJACIC; İPTAL...

Adem Ljajic'in durumuna da değinen Toroğlu, "Ljajic girdi de ne oldu, 2 metreden topa vuramıyor, gücü yok. Gücü olan topçu oynar. Beşiktaş ilk yarıda 11 kişi bir beyinden düşündü. İlk yarıda çok üst düzey oyuncu olmasa da iyiydi. 80'den sonra Beşiktaş'ta 2-3 oyuncu ileride kalmaya başladı, dönemediler." ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ ÇATIR ÇATIR TOP OYNADI"

Hak edenin oynayacağını kaydeden ünlü yorumcu, "Beşiktaş bugün ilk yarıda askerlerle oynadı, çatır çatır oynadı. Bu maçı yay 90 dakikaya! Ne olur ağabey! Bu çocuklarla kaybet, Rıdvan ile, Utku ile Necip ile kaybet. Bu isim hayranlığı nedir? İsim, bana 6-7 maç almalı. Bir kaleci bana en az 5 maçı çevirmeli. Başakşehir'e bakalım, maçtan evvel şöyle bir oyunu düşünmezdim ben. Adamlar çıkıp çatur çutur oynadı." dedi.

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