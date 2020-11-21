Erman Toroğlu ateş püskürdü: 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım!'

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede iptal edilen penaltıyı Erman Toroğlu, A Spor ekranında değerlendirdi.
Pozisyonun çizgi üzerinde gerçekleştiğini ve net penaltı olduğunu belirten Toroğlu, "Başakşehir'in iptal edilen penaltısı, net penaltı. Ümit Öztürk penaltı çalıyor, VAR'ın gözü kör mü, bunu iptal ediyor. Önünde kamera olan Mete Kalkavan, sen bunu böyle yapıyorsan, ben sana şüpheyle bakarım. Ben VAR'da olsam, gel buna bak derim." ifadelerini kullandı.
POZİSYON NASIL GELİŞMİŞTİ?
Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu anda Rafael'in ceza alanı sağında çizginin çok yakınında Josef tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonun dışarıda olduğu belirtilerek penaltı, serbest vuruşa çevrildi.
LJACIC; İPTAL...
Adem Ljajic'in durumuna da değinen Toroğlu, "Ljajic girdi de ne oldu, 2 metreden topa vuramıyor, gücü yok. Gücü olan topçu oynar. Beşiktaş ilk yarıda 11 kişi bir beyinden düşündü. İlk yarıda çok üst düzey oyuncu olmasa da iyiydi. 80'den sonra Beşiktaş'ta 2-3 oyuncu ileride kalmaya başladı, dönemediler." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ ÇATIR ÇATIR TOP OYNADI"
Hak edenin oynayacağını kaydeden ünlü yorumcu, "Beşiktaş bugün ilk yarıda askerlerle oynadı, çatır çatır oynadı. Bu maçı yay 90 dakikaya! Ne olur ağabey! Bu çocuklarla kaybet, Rıdvan ile, Utku ile Necip ile kaybet. Bu isim hayranlığı nedir? İsim, bana 6-7 maç almalı. Bir kaleci bana en az 5 maçı çevirmeli. Başakşehir'e bakalım, maçtan evvel şöyle bir oyunu düşünmezdim ben. Adamlar çıkıp çatur çutur oynadı." dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.