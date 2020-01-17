Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'a transfer oldu

Son olarak Göztepe forması giyen Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.
Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'a gitti. 31 yaşındaki oyuncu, anlaşmanın ardından sözleşmeye imza attı.
Ligde 5 maçta 267 dakika sahada kalan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı formayla gol atamadı. Eren Derdiyok, kupada ise Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gole imza attı.
Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.
32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.
Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi.
Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.
Bahattin Duran'ın Ankaragücü-Konyaspor maçına atandığı ancak Alper Ulusoy ile maç yönetmemek için karşılaşmaya çıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Duran'ın yakın çevresinden aldığı bilgilerle olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı.