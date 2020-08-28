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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 19:19
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Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı transfer etti. 

Çubuklu formayı giyen Enner Valencia, "Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

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