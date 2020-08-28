Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

SPOR GÜNDEMİ

Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, gönderilecek isimler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 8 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmaları istendi.

İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yolların ayrılması beklenen Miha Zajc'a, Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard talip oldu. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, İtalyan ekipleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! 'Üstüne para da verebiliriz' Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! 'Üstüne para da verebiliriz' Galatasaray, Martin Linnes'le ilgilenen Beşiktaş'a gündeme bomba gibi düşen bir takas önerisiyle gitti. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli sağ beke karşılık Siyah-Beyazlılardan Dorukhan Toköz'ü istedi. Cimbom söz konusu takas için bir miktar para vermeyi de göze aldı. İki futbolcunun da birer yıllık sözleşmesinin kalması takas ihtimalini güçlendiriyor.

Loic Remy 2+1 yıllık imzayı attı! 'F.Bahçe'yle görüştük' Loic Remy 2+1 yıllık imzayı attı! 'F.Bahçe'yle görüştük' Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

Milli takımımızın kadrosu açıklandı Milli takımımızın kadrosu açıklandı Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.