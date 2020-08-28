Ekvadorlu futbolcu, sarı-lacivertli kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de başarılı olacağına inandığını dile getiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez Türkiye'de bulunuyorum, bir Türk takımında oynuyorum. Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluk isteğini getirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum." diye konuştu.
Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Enner Valencia, "Buraya gelme aşamasında çok fazla mesaj atan ve buraya çağıran Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı iletiyorum. Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Enner Valencia'nın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünde tecrübeli futbolcunun kan tetkikleri yapıldı.
Ekvadorlu oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Valencia'nın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.