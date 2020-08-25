Enner Valencia, İstanbul'a geliyor

Son olarak Mauricio Lemos transferini bitirerek Uruguaylı futbolcuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir ismi daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor: Enner Valencia. Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe forvet transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle son olarak Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaştı.

Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Valencia'nın, anlaşma sağlanmasının ardından kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

EROL BULUT ÇOK İSTİYOR

Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.

Fenerbahçe, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.

Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maça çıkmış, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.