  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2020 Pazar 12:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Enner Valencia, İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor

Enner Valencia, İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor

Paylaş

Hürriyet

Meksika basını, Fenerbahçe'nin anlaştığı Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a gidip Sarı-Lacivertlilere imza atacağını yazdı.

Yeni sezon öncesi yaptığı 9 transferle ses getiren Fenerbahçe, 10. transfer için harekete geçti. Forvet bölgesine takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe'de Enner Valencia konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Meksika basınının haberine göre Enner Valencia, ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra Fenerbahçe için Türkiye'ye hareket edecek. Valencia'nın İstanbul'a gitmek için hazırlandığı ve Fenerbahçe için gün saydığı belirtiliyor.

KIZ KARDEŞİ KAÇIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de kız kardeşi kaçırılan ve zor günler yaşayan Valencia'nın Fenerbahçe ve Türkiye'yi 'yeni bir başlangıç' olarak gördüğü kaydediliyor.

30 yaşındaki forvet oyuncusu, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giymişti. Valencia'nın şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor
Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor

Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor

Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi
Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi

Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi

Vedat'ın transferi meğer bu yüzden açıklanmıyormuş!
Vedat'ın transferi meğer bu yüzden açıklanmıyormuş!

Vedat'ın transferi meğer bu yüzden açıklanmıyormuş!

Lukoki'nin hedefi büyük takımlarda oynamak

SPOR GÜNDEMİ

Yunus Akgün ayrılmak istedi, Cimbom izin verdi! Yeni takımı...
Yunus Akgün ayrılmak istedi, Cimbom izin verdi! Yeni takımı...

Yunus Akgün ayrılmak istedi, Cimbom izin verdi! Yeni takımı...

Göztepe'nin gündemindeki Yunus Akgün, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdi. Cimbom, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Göz-Göz'e kiralamaya sıcak bakıyor.

Erol Bulut takımda tespit ettiği ilk sorunu çözüme kavuşturdu
Erol Bulut takımda tespit ettiği ilk sorunu çözüme kavuşturdu

Erol Bulut takımda tespit ettiği ilk sorunu çözüme kavuşturdu

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, Samandıra'ya adımını attığı gibi ‘Burada arkadaşlık eksik' tespitinde bulunmuştu. Başarılı antrenör, tespit ettiği ilk sorunu Topuk Yaylası'nda çözüme kavuşturdu.

Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık
Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık

Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, son olarak Al Duhail forması giyen ve şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic için oyuncuyla pazarlıklara başladı. Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki forvete 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ederken, Mandzukic kapıyı 8 milyon eurodan açtı. İkili arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Aslan Coulibaly! Anlaşma sağlandı
Aslan Coulibaly! Anlaşma sağlandı

Aslan Coulibaly! Anlaşma sağlandı

Orta sahaya transfer yapması beklenen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Sarpsborg forması giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly transferinde sona geldi. Malili futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor. Hücuma yönelik oynayan orta saha oyuncusu, yaşına göre kuvvetli fiziği, sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.

Brezilyalı 10 numara Trabzonspor'a
Brezilyalı 10 numara Trabzonspor'a

Brezilyalı 10 numara Trabzonspor'a

Trabzonspor, Palmeiras'ta forma giyen 10 numara Gustavo Scarpa için Brezilya ekibine resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gustavo Scarpa'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.

İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor
İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor

İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor

Meksika basını, Fenerbahçe'nin anlaştığı Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a gidip Sarı-Lacivertlilere imza atacağını yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.