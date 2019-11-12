En çok yabancı futbolcu oynatanlar arasında Türk takımları ilk sırada

Avrupa’nın en yaşlı 3 takımı Süper Lig’de

Bu sezon forma giyen futbolcular dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Avrupa’nın en yaşlı takımının 31.3 ortalamayla Ankaragücü olduğu görüldü.

Başkent ekibini 30.6 yaş ortalamasıyla Göztepe, 30 yaş ortalamasıyla da Medipol Başakşehir takip etti.

116 takım arasında en yaşlı 20 takımın 13’ünün Süper Lig’den olması dikkati çekti.

Avrupa’nın en genç takımı 24. 1 ile Nice olurken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği Lille’de 24.3 ile Avrupa’nın en genç ikinci takımı olmayı başardı.

En çok yabancı oynatan listede de Türk takımları ilk sıralarda

En çok yabancı oynatan takımlar sıralamasında Türk takımları yine ilk sıralarda yer aldı.

90.3 ortalamayla Galatasaray bu kategoride zirvede bulunurken sarı kırmızılıları 90.2 ile Alanyaspor takip etti.

En çok yabancı oynatan ilk 20 takımın arasına 8 Süper Lig ekibi girdi.

Athletic Bilbao, Avrupa’da hiç yabancı futbolcu oynatmayan tek takım oldu.

Türk takımları alt yapıdan yetiştirdikleri oyunculara şans verme konusunda da sınıfta kaldı.

Bu kategorideki son 29 takımın 10'nunun Süper Lig ekibi olduğu görüldü.

8 Türk takımı hiçbir alt yapı oyuncusuna şans vermedi

8 Türk takımı bu sezon alt yapısından yetişen oyuncuya hiç şans vermedi.

Özkaynaktan yetişen gençlere en çok Trabzonspor güvendi.

Bordo mavili ekip 17.7 ortalamayla yetiştirdiği oyunculara Avrupa’da en çok şans veren 22’nci takım olmayı başardı. Bu kategoride Gençlerbirliği 17,1 ile 25'nci Antalyaspor'da 9,8 ile 48'nci sırada yer aldı.

Celta Vigo 49.6 ile Avrupa’da özkaynak değerlerine en çok forma veren takım oldu.

(TRT Spor)