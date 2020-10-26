Emre Kocadağ: 'Sergen hocaya destek oluyoruz'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Kocadağ, "3 haftalık aramız vardı, 1 hafta bay geçtik, o aranın iyi şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. 3 haftadır hocamızla Ümraniye'deyiz. Antrenmanları iyi bir şekilde yaptık, eksikler vardı, eksikler de tamamlandı. Mensah ve Nkoudou dışında eksiğimiz kalmadı gibi." ifadelerini kullandı.
Yeni transferlerin 11'de olacağını kaydeden yönetici, "Rosier ve Ghezzal zannedersem ilk 11'de başlayacak gibi. Yeni bir kan anlamında olumlu bir haber verecektir diye düşünüyorum. Gün geçtikçe daha iyiye giden bir Beşiktaş göreceğiz." dedi.
Sergen Yalçın'a destek olduklarını söyleyen idareci, "Hocamız gerekli motivasyonu, gerekli çalışmaları yaptırıyor. Her gün Ümraniye'de bunun üzerine çalışıyor, biz de destek olmaya çalışıyoruz kendisine. Olumlu bir hava inşallah bu maçtan sonra gelecektir." diye konuştu.
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.
Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 isim başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Duygun Yarsuvat'ın çatı adayının Mehmet Cansun olduğu dile getirildi. Fatih Terim'in adaylığı konusunda ise ‘tam destek' şartı gerekiyor.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.