Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ta son dakika transfer gelişmesi

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Sivasspor’u liderliğe taşıyan en önemli futbolcuların başında gelen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın geleceği belli oldu.

"KAFANIZIN KARIŞMAMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

14.haftası geride kalan Süper Lig’de en yakın rakibinin (Beşiktaş) 3 puan önünde olan Sivasspor’da sezon sonunda kontratları sona erecek Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç için Süper Lig devleri şimdiden sıraya girerken, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay’ın iki öğrencisiyle bir araya geldiği bildirildi. 25 yaşındaki futbolcularıyla özel bir görüşme yapan başarılı teknik adamın her iki yıldızın da takımda kalmasını istediği kaydedilirken Çalımbay’ın “Tekliflerin gelmesi normal, bunu anlayabiliyorum şu ana kadar kafanızın karışmaması ve yalnızca hedefe odaklanmanız bizi, camiayı çok mutlu ediyor sezon sonuna kadar kalın, şampiyonluk yarışında olalım en kötü Avrupa kupalarına gidelim daha sonra geleceğinizle ilgili kararı verirsiniz” dediği öğrenildi.

Şu ana kadar 15 maçta 5 gol 1 asist yapan Mert Hakan Yandaş sadece 2 sarı kart görürken, Emre Kılınç ise 13 karşılaşmada 5 gol 5 asistlik istatistik ortaya koydu.