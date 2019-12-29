Emre Kılınç transfer iddialarına son noktayı koydu: Gitmek istemiyoruz

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da forma giyen başarılı kanat oyuncu Emre Kılınç, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti ve takım olarak performanslarını değerlendiren Emre Kılınç "Elimizden gelen mücadeleyi sahada vermeye çalışıyoruz. Burada ilk yarının son maçını oynadık. Sahadan çıkınca alınan sonuçtan pişman olmamak lazım. Göztepe'yi de tebrik ederim ama hak eden taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Önemli olan sahada herkesin her şeyini vermesi. Sahada elimizden geleni yaptığımız zaman zaten başarılı sonuçlar geliyor. Biz sadece mücadele ediyoruz, geri kalan her şey kendiliğinden oluyor. Tüm kulüp aynı şeyi düşününce başarı geliyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

"TRANSFER OLMAK İSTEMİYORUZ"

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Emre Kılınç "Allah, bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde. Biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri." diye konuştu.