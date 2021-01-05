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aksam.com.tr
  • 05 Ocak 2021 Salı 09:28
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Emre Akbaba'dan Galatasaray yönetimine yeni sözleşme konusunda şok cevap

Emre Akbaba'dan Galatasaray yönetimine yeni sözleşme konusunda şok cevap

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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile transfer yarışına girdiği ve 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ancak bir türlü istediği verimi alamadığı Emre Akbaba'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yönetimin, oyuncunun imza attığı dönemki kur üzerinden 1 milyon euroluk teklifini reddeden Emre Akbaba, güncel kur üzerinden 1,5 milyon euro talep etti. Sarı-Kırmızılılar, Cimbom'un çocuğu' olarak adlandırılan oyuncudan aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'a çok büyük bir sükseyle gelen Emre Akbaba, yaşadığı talihsiz sakatlıkların da büyük etkisiyle beklentilerin altında bir süreç geçirdi. Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek Emre Akbaba ile yeni kontrat görüşmeleri sırasında anlaşmazlık çıktı.

YÖNETİMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-kırmızılı camianın her zaman her yerde sahip çıktığı, gücünü arkasında hissettirdiği hatta çok büyük kişisel başarılar yakalamadan "Cimbom’un çocuğu" unvanını verdiği Emre Akbaba sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında yönetimi, hayal kırıklığına uğrattı.

EMRE'DEN ŞOK YANIT

Mevcut sözleşmesi 1 milyon 750 bin Euro olan Emre Akbaba, 18 Ağustos 2018'de kontrat yaptığı zaman Euro kuru 6,8'di. Yönetim Emre'ye yeni sözleşmesini yine o dönemin kuru baz alınarak yani; 1 milyon Euro üzerinden teklif etti ancak tecrübeli futbolcu güncel kurdan 1.5 milyon Euro istediğini bildirdi. Emre ile tekrar görüşülecek ama Galatasaray 1 milyon Euro'luk tekliften yukarı çıkmak istemiyor.

TERİM İSTEDİĞİ KATKIYI ALAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba'yı sol açıkta da merkezde de santrfor arkasında da deniyor ancak; Emre'den beklediği katkıyı hiçbir bölgede alamadı. Bu sezon gol atamayan ve sadece bir asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında süre almadı.

BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Emre Akbaba, Fenerbahçe yerine Galatasaray'a imza atmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmıştı.

(Ajansspor)

Haberin Özeti

Galatasaray'ın 4 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı ancak bir türlü istediği verimi alamadığı Emre Akbaba'da son dakika gelişmesi yaşanıyor.

DETAY
 Yönetimin, oyuncunun imza attığı dönemki kur üzerinden 1 milyon avroluk teklifini reddeden Emre Akbaba, güncel kur üzerinden 1,5 milyon euro talep etti.
 Sarı-Kırmızılılar, "Cimbom'un çocuğu" olarak adlandırılan oyuncudan aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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