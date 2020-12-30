Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor

Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusunun, ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.
BONSERVİSİNE 4 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Sözleşmesinde euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro garanti paranın karşılığı olarak sarı-kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor. Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti.
Sarı-kırmızılı takımla bu sezon toplam 11 maçta görev alan milli oyuncu, 11 maçta 2 asist yaptı.
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