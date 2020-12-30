Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor

Sabah

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray yönetiminin henüz yeni bir teklif sunmadığı Emre Akbaba, Sarı-Kırmızılılardan ayrılmayı düşünüyor. Cimbom 2,5 yıl önce Fenerbahçe'yle yarışa girdiği oyuncunun transferi için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti.

Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusunun, ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.



BONSERVİSİNE 4 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sözleşmesinde euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro garanti paranın karşılığı olarak sarı-kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor. Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti.

Sarı-kırmızılı takımla bu sezon toplam 11 maçta görev alan milli oyuncu, 11 maçta 2 asist yaptı.