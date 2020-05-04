Emery: 'Neymar dünyanın en iyi futbolcusu olabilir'

Fransa'daki ilk sezonunda, Brezilyalı yıldızla beraber 222 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olana kadar çalışma şansı bulan İspanyol teknik adam, EFE'ye verdiği röportajda, "Onunla harika bir sene geçirdik. Antrenmanlarda ve maçlarda ortaya koyduklarını izleyerek çok şey öğrendim. Neymar'ın yeteneğinin haricinde, bunu değerlendirerek sahaya yansıtmasını sağlayacak özellikleri de var. Bence önünde Messi ve Cristiano Ronaldo'dan bayrağı devralarak dünyanın en iyi oyuncusu olmak için bir fırsat var, ayrıca bunu gerçekleştirmek için gereken zamana da sahip." ifadelerini kullandı.
Neymar, şimdiye kadar her sezonunda birer Ligue 1 şampiyonluğu olmak üzere PSG formasıyla 3 seneye 6 kupa sığdırma başarısı gösterdi.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...
Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Hugo Almeida, ülkesinde verdiği röportajda Real Madrid'e transferinin gerçekleşmemesi sonrası Beşiktaş'a gittiğini açıklarken Fikret Orman'a ilişkin de sert ifadeler kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”