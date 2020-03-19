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  • 19 Mart 2020 Perşembe 10:15
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 10:19

Elneny'nin ikna ettiği Trezeguet, Beşiktaş ile prensipte anlaştı

Elneny'nin ikna ettiği Trezeguet, Beşiktaş ile prensipte anlaştı

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Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

Ada basını Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ELNENY DEVREYE GİRDİ

Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)

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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

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