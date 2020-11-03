Durumu kritik... Maradona, beyin ameliyatı oldu

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle TSİ 02:00'de acil olarak beyin ameliyatına alındı.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Arjantinli Diego Armando Maradona, beyindeki bir pıhtı sebebiyle acil olarak Türkiye saati ile 02:00'de beyin ameliyatına alındı.

60 yaşındaki yaşayan efsane, anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edilmişti. Ancak Maradona'nın beynin damarında pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Maradona'nın hayranları, haberi alır almaz hastane önüne akın etti ve Arjantinli isme destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı.

Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

En son 30 Ekim'de oynanan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile Patronato arasındaki maçı takip eden Arjantinli efsane, böyle görüntülenmişti. (üstte)

Sporx'in Arjantin basınından aktardığına göre, eski futbolcuda koronavirüs şüphesinin olmadığı belirtilirken, Maradona'nın özel hayatında zor günler geçirdiği kaydedildi. En büyük hedefinin tüm çocuklarını bir araya getirerek yaşamak olduğu ifade edilen Maradona'nın, yaşanan sıkıntılı sürecin oluşmasında kız kardeşinin kocasının ağustosta hayatını kaybetmesinin de etkili olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Maradona'nın bir dizinde problem yaşadığı ve yürümekte zorlandığı belirtilmişti...

Maradona, 2019'un Eylül ayından bu yana Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

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