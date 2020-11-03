Yunus Mallı'nın menajeri açıkladı: Galatasaray'a gelmeye hazır

Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlarken; Almanya'nın Wolfsburg kulübünde top koşturan Yunus Mallı'nın menajeri milli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'da yönetim ocak ayı transfer dönemine hazırlık yaparken sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Yunus Mallı için milli futbolcunun amcası ve temsilcisi İlhan Mallı önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan İlhan Mallı, "Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır. Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar. Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız." dedi.

"FATİH TERİM İLE YUNUS'UN TEMASI VAR"

Yunus'un Türkiye'ye dönmek istediğini "belki o gün gelmiştir" sözleriyle ifade eden amca Mallı şöyle konuştu:

Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır. Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir... Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlerse, her zaman görüşmeye hazırım.