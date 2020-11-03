Yunus Mallı'nın menajeri açıkladı: Galatasaray'a gelmeye hazır

Galatasaray'da yönetim ocak ayı transfer dönemine hazırlık yaparken sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Yunus Mallı için milli futbolcunun amcası ve temsilcisi İlhan Mallı önemli açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan İlhan Mallı, "Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır. Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar. Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız." dedi.
"FATİH TERİM İLE YUNUS'UN TEMASI VAR"
Yunus'un Türkiye'ye dönmek istediğini "belki o gün gelmiştir" sözleriyle ifade eden amca Mallı şöyle konuştu:
Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır. Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir... Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlerse, her zaman görüşmeye hazırım.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gören Sinan Gümüş ile Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.
Galatasaray, dış transferle beraber iç transferde de düğmeye basıyor... Galatasaray, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda 4 yeni transfer ve 3 yıldızla yeni sözleşme için masaya oturacak.
Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, bu ay oynanacak maçlarda takımının başında sahada yer alamayacak.
Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, İtalyan devi Milan'ın milli stoperimiz Ozan Kabak'ı istediğini resmen açıkladı.
Siyah-beyazlılar uzun süredir yedek bekleyen ve umursamaz tavırlarıyla tepki toplayan Adem Ljajic için kararını verdi.