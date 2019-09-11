Dursun Özbek'ten haciz sözleri: 'Soyup soğana çevirdi' diyorlar, el insaf!

Dursun Özbek, haciz iddialarına cevap olarak ''Dursun Özbek kulübü soyup soğana çevirdi diyorlar, el insaf! Siz muhasebe bilmez misiniz? Hesaptan kitaptan anlamaz mısınız? Sayın başkan ile konuştuk, bana olan borcun ödeneceğini söyledi ama aradan 8-9 ay geçti, hala ödenmedi. Dursun Özbek, hiçbir zaman haciz işlemine başvurmamıştır. Ancak Dursun Özbek, bu haberler nedeniyle Galatasaray'a haciz uygulatan başkan olarak tarihe geçti. Bu haberi yapan da başkan Mustafa Cengiz'in memleketlisi bir gazeteci. Dursun Özbek'in hangi haciz evrakı varsa çıkıp göstersinler'' sözlerini kullandı.

Galatasaray´ın önümüzdeki senelerde mali olarak büyük problemler yaşayacağını ifade eden Dursun Özbek, "Yönetimi devretmemizin üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçti. Bu zaman zarfında da buluşma ve hitap etme fırsatı bulamadım. Kısaca size 1.5 yıl evvel neler oldu, neler yaptık, onları anlatacağım. Riva-Florya, Kemerburgaz, spor salonu, müze, sermaye artırımı gibi bir sürü projeye imza attık. Bu projeleri özellikle Riva-Florya projesini genel kurulda anlattım. Sizlerin önüne bunu bir mali bağımsızlık projesi olarak sundum. Bu öneri büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Bugüne gelelim; bugün burada söz almamın en önemli sebeplerinden birisi, ileride ve önümüzdeki dönemlerde hukuken, malen Galatasaray´ın zor duruma düşeceğine inanmamdır. İstedim ki değerli Galatasaraylılar, algılardan ve bilgi kirliliğinden uzak bir şekilde gerçekleri görsünler. Karşı kaşıya olduğumuz tehlikelerin neler olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

"RİVA-FLORYA PROJESİNİN RUHU ZEDELENMİŞTİR"

Riva-Florya projesinin Galatasaray´ın mali bağımsızlığı için çok önemli olduğunu söyleyen Özbek, "Galatasaray´ın mali bağımsızlığına inanarak yaptığımız Riva-Florya projesi bugün zordadır, neden olduğunu bilmediğimiz bir çıkmazın içindedir. Emlak Konut´la sözleşmeyi yapan kişiyiz. Dolayısıyla bu projenin ve sözleşmenin ruhunu en iyi bilen kişileriz. Bu sözleşmenin ruhu zedelenmiştir. Sözleşmenin esasında Florya´nın başka bir yere taşınması söz konusudur, süre kısıtlıdır ve hiçbir hareket yoktur. Riva-Florya projesi kulübün borçlarını 3-4 yılda sıfırlayacak bir projedir. Riva ile beraber yapılan Florya projesinde ihale yapıldı ama yer teslimi yapılamıyor. Burada hepimize görev düşüyor. Bu projeler yapılırken Florya´nın taşınması için bizim yönetimimizde çalışmalar yapıldı ve bugünkü yönetim imzaladı. Bugüne kadar Galatasaray´ın verdiği taahhütler dolayısıyla buraya taşınması gerekiyordu. Paramız yok durumu anlaşılır değil" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY´IN İSTİKBALDEKİ MENFAATLERİNİN KAYBOLMASININ EŞİĞİNDEYİZ"

Galatasaray´ın içerisinde bulunduğu sıkıntıyı yeteri kadar ifade edemediğini dile getiren Özbek, "Rakiplerimizin 3-4 sefer daha büyük tesis yapma imkanı var da Galatasaray´ın neden yok? Burada azim ve niyet önemli. Ben sıkıntıyı ifade ediyorum da acaba yeteri kadar ifade edebildim mi diye düşünüyorum. Şu ana kadar söylediklerim çerçevesinde bu sıkıntıyı tam anlamıyla ifade edecek bir duruma gelemedim. Galatasaray´ın istikbaldeki menfaatlerinin kaybolmasının eşiğindeyiz" diye konuştu.

"BU BORÇ NASIL 10 KATINA ÇIKTI?"

Kulübün borcunun 10 misline çıktığını kaydeden Dursun Özbek, şunları söyledi:

"2016 yılında borç 55 milyon Türk Lirası´ydı. Bugüne geldik; 543 milyon Türk Lirası. Adama sorarlar, `10 misli nasıl oldu?´ diye. Bu para ile ne yapıldığı konusu meçhul. Önümüzdeki senelerde bu borç 700-800 milyon seviyelerine çıkacaktır. Hiçbir zaman Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif A.Ş.´nin makyaj çantası olmamıştır. Bu görüşler, benim tahminimden ortaya çıkan görüşler değildir. Denetimi yapan firmanın raporunda da bunu göreceksiniz. İleriye dönük bu borç yükünün getireceği sorunlar hepimizi ilgilendiriyor."

"BU PROJELER GALATASARAY´IN GELECEĞİDİR"

Başkanlığı döneminde temelleri atılan projelerin bir önce bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Spor salonu projesi, bir zarurettir. Çok iyi biliyorsunuz, stadımızın tapusunu almamız için gerekli. Büyük cezası var. Bir borcumuza mukabil gündeme gelmiştir. Size de anlattım, bu bir salon olarak da hizmet etmeyecek sadece. Galatasaray´a diğer alanlarda da gelir sağlayacak fakat hareket etmemiz gerekiyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu yapılması gereken projeler, Galatasaray´ın geleceğidir. Hak ve hukukumuz önümüzdeki dönemlerde kaybolmak üzere. Mecidiyeköy´deki otel projesi; 20 milyon dolar kredi aldık, bu kredi çerçevesinde otelin kabası bitti, cephesi kapandı. İnşaatın devam etmesi için gerekli miktar da mevcuttu. Dolayısıyla benzer bir çalışma ile burası harekete geçmeli. Sayın Başkan burayı Teknokent yapmak istedi, tamam yapalım ama 20 aydır bir çivi çakılmadı. Bu Galatasaray´a yakışmıyor. Şahsi kefaletim hâlâ duruyor orada ve sesimi çıkarmıyorum, yeter ki bu proje hayata geçsin" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN DURSUN ÖZBEK'E JET CEVAP

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu'nda Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi.

"KEMERBURGAZ'A GİDİP BAKTINIZ MI?"

Dursun Özbek'in Galatasaray Kulübü'ne haciz yolladığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Dursun Özbek başkan, Riva ve Florya satışını yönetimimizin doğru yönetmediğini iddia etti. Sayın arkadaşlar, gerçekler acıdır! Benim görüşüm Riva ile Florya'nın ayrılmasıydı, o dönemde oy kullanmadım. Düşündüklerimi de komisyona ilettim. Sayın Özbek, bir an önce Florya'yı taşıyın diyor, evet biz de çıkmak istiyoruz ancak taahhütlerimizi bir kurum olduğumuz için sürdürmek zorundayız. Florya'dan çıkıp Kemerburgaz'a gitmek istiyoruz ancak bu o kadar kolay değil, tüm girişimleri yapıyoruz ve 18 aydır bu süreç devam ediyor. Ben şunu soruyorum, eski yönetim bu Kemerburgaz'ı Florya'ya karşı alırken bir kez olsun Kemerburgaz'a gidip baktı mı? O alan maden alanı ve biz bunlarla uğraşıyoruz, devletimiz bize çok yardımcı oldu. Biz yasanın değişmesi için mücadele ettik ve bu torba yasanın içerisine soktuk. Daha sonra maden sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldı, devlet de hukuka uymak zorunda. Biz, Florya'dan 2 yıl içerisinde çıkmak zorundaydık ama çıkamıyoruz! Para yok demişim, para yok demedim, biz mülkü alamadık ki yatırımı düşünelim, plan proje yapalım. Florya'dan çıkamayınca sözleşmeyi revize edelim dedik, sadece Riva olsun. Bu konuda sözlü mutabakat yaptık, görüşmeler devam ediyor" dedi.

"YILLIK 5 MİLYON DOLAR İSTİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz "Dursun Başkan otelin önünden geçerken utanıyorum diyor, evet ben de utanıyorum. Dursun ağabey, buradan yılda 5 milyon dolar gelir elde edeceğiz dedi, hepimiz alkışladık. Bu otele 2015 yılında başladık! Dursun başkan kefalet var diyor, hepimiz veriyoruz ve o kefalet de şu anda eridi. 2015 yılında verilen söz, şu anda yıl 2019! Ben, Dursun Özbek'ten yıllık olarak 5 milyon dolar istiyorum, bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum, Dursun Özbek bize söz verdi." ifadelerini kullandı.

"ÖZBEK'İN 'AVUKATIM' DEDİĞİ KİŞİ ORTAĞI"

Eski başkan Dursun Özbek'e yönelik sözlerini sertleştiren Mustafa Cengiz, "Dursun Özbek, bize hem haciz hem icra getirdi. Avukatım dediği kişi, Dursun Özbek'in ortağı! Galatasaray'ın hisselerine rehin koydu! Kim yaptı bu? Görevden alınan Dursun Özbek yaptı bu. Emlak Konut'tan alacağımız 20 milyon dolara da Dursun Özbek temlik koydu, bizzat kendisi tanzim etti! Hukukta buna ne denir? Yetmedi! Dursun Özbek bize haciz gönderdi, icra gönderdi! Hisse senetlerine rehin, Emlak Konutları'na temlik! Bunları Dursun Özbek yaptı. Biz Dursun Özbek ile bir araya geldik, zor durumdayım dedi, saygı duyduk! Bir Galatasaray başkanı fatura kesmez ama kesmiş, bunu da aldık inceledik ve bu faturalar yasal süreler içerisinde kesilmemiş. Biz, sayın Özbek'e resmi, noterden yazı yolladık. Bize gönderilen faiz faturalarını kabul etmediğimizi kendisine ilettik. Bağışı da reddettik." açıklamasını yaptı.

"BORCUNUZU ÖDEYECEĞİZ AMA..."

Dursun Özbek'in Galatasaray'a borcu olduğunu iddia eden Mustafa Cengiz "Sayın Dursun Özbek'in bize futbolcu transferinden dolayı da bize borcu var. 508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntının temelinde işte bu harcama var. Biz bunu hala bitiremedik. Dursun beye samimiyetle söylüyorum; bu borcunuzu ödeyeceğiz ama lütfen bunu doğru anlatalım. Ben haciz koymadım demeyelim, siz alacağınız karşılığında Galatasaray'a haciz koydunuz, kulübe icra yolladınız" diye konuştu.