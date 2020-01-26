Dünya bu paylaşımı konuşuyor! 2012 yılında 'Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek' paylaşımını yaptı!

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini, 2012'de öngören bir kişinin yolladığı mesaj, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından bir tweet çok paylaşılanlar arasına girdi.

Twitter'da @dotNoso kullanıcı adlı bir hesabın 14 Kasım 2012'de, "Kobe, Helikopter kazasında hayatını kaybedecek" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Paylaşımın 6 yıl sonrasında efsane, Kaliforniya'da yanındaki 4 kişiyle birlikte hayata gözlerini yumdu