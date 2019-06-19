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  3. Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün menajeri gelen transfer tekliflerini açıkladı

Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün menajeri gelen transfer tekliflerini açıkladı

Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün menajeri gelen transfer tekliflerini açıkladı

Transferin gözdelerinden Beşiktaşlı Dorukhan ve Trabzonsporlu Abdülkadir'in menajeri Necdet Ergezen iki genç yıldıza gelen teklifler hakkında bu sabah Lig Radyo'ya konuştu.

LigRadyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan menajer Necdet Ergezen transferler hakkında şu bilgileri verdi:

DORUKHAN TOKÖZ: Şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Sosyal medyada yazılan teklifler doğru değil. Sadece Udinese kulübünün Dorukhan'ın bonservisi için 7 milyon euro'luk bir teklifi var buna 1 milyon euro da performans bonusu ekleyecekler. Ancak bu teklifi Beşiktaş yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir satış olmazsa da Dorukhan'ın yeni bir hoca ile kendini geliştirerek daha iyi yerlere gelmesi mümkün.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: Abdülkadir için daha çok teklif var. Bunlardan en iyi teklif Monaco'dan geldi. Monaco, Abdülkadir için 16 milyon lira bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışınan pay veren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'in satışı için pek niyetli değil. Ağaoğlu yönetimi bu yıl şampiyonluk kazanacak bir kadroya odaklanmış durumda. Bu nedenle de Abdüladir'i takımın önemli bir parçası olarak görüyorlar.

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