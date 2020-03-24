Dorukhan kalıyor

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.

Çebi'ye göre şampiyon Beşiktaş Çebi'ye göre şampiyon Beşiktaş Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.

Nazım'ı Kartal kaptı Nazım'ı Kartal kaptı Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.

Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.

Kas sakatlıkları artabilir Kas sakatlıkları artabilir “Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“

Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor! Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor! Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.