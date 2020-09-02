Donny van de Beek, Manchester United'a transfer oldu

SPOR GÜNDEMİ

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu 7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı İtalyan devi Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyle ilgili ilk kez konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında ancak bizde bu transfer için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti Çin ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin gündemindeki İsrailli forvet Eran Zahavi, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.