2004 doğumlu Benicio Baker-Boaitey Porto'ya transfer oldu

Bu sezon genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler son olarak Manisaspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak'ı da transfer etti.

Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da

İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.