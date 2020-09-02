2004 doğumlu Benicio Baker-Boaitey Porto'ya transfer oldu

Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.
Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.
Bu sezon genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler son olarak Manisaspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak'ı da transfer etti.
Van de Beek'in gelmesiyle Fred ikinci plana atıldı. Solskjaer, yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harcama limiti ve transfer konusuna değinen Çebi, “Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 tane oyuncu var. Limit olayı çözülmeden kadroya kimseyi katamayız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.