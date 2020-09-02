  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 19:23
  • |
  • Son Güncelleme:

2004 doğumlu Benicio Baker-Boaitey Porto'ya transfer oldu

2004 doğumlu Benicio Baker-Boaitey Porto'ya transfer oldu

Paylaş

AA

Portekiz ekibi Porto, İngiltere'nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey'yi transfer etti.

Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Francisco Montero, Beşiktaş'ta
Francisco Montero, Beşiktaş'ta

Francisco Montero, Beşiktaş'ta

Cimbom yeni transferini KAP'a bildirdi! Ücreti ise şaşırttı
Cimbom yeni transferini KAP'a bildirdi! Ücreti ise şaşırttı

Cimbom yeni transferini KAP'a bildirdi! Ücreti ise şaşırttı

‘Zor bir süreçti, hayallerimi gerçekleştirdim‘
‘Zor bir süreçti, hayallerimi gerçekleştirdim‘

‘Zor bir süreçti, hayallerimi gerçekleştirdim‘

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

‘Kerem Aktürkoğlu, formayı kapacak‘
‘Kerem Aktürkoğlu, formayı kapacak‘

‘Kerem Aktürkoğlu, formayı kapacak‘

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.

Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor
Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor

Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor

Bu sezon genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler son olarak Manisaspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak'ı da transfer etti.

Fred adım adım Galatasaray'a
Fred adım adım Galatasaray'a

Fred adım adım Galatasaray'a

Van de Beek'in gelmesiyle Fred ikinci plana atıldı. Solskjaer, yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor.

'7-8 isimle görüşüyoruz' dedi ve tek tek açıkladı
'7-8 isimle görüşüyoruz' dedi ve tek tek açıkladı

'7-8 isimle görüşüyoruz' dedi ve tek tek açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harcama limiti ve transfer konusuna değinen Çebi, “Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 tane oyuncu var. Limit olayı çözülmeden kadroya kimseyi katamayız” dedi.

Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti
Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da
Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da

Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da

İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.