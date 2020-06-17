Domagoj Vida'nın eşine aldığı lüks hediye taraftarları kızdırdı

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks otomobil, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla alınan mağlubiyette büyük rol oynayan Hırvat stoperin hediyesinin fiyatı 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. Kırmızı fiyonkla sarılmış arabanın önünde poz veren İvana, bu kareyi Instagram'da yayınladı.
Bu paylaşımın yönetim tarafından kulübe destek için başlatılan ve 200 binden fazla kişinin katıldığı "Bırakmam Seni" kampanyasına denk gelmesi ise taraftarları kızdırdı.
MESAJ ATMAYA DEVAM!
Vida'ya tepki gösteren siyahbeyazlı taraftarlar, "Gariban taraftar attıkları SMS'lerle kulüp için 4 milyon TL toplamış. Takımın stoperi Vida, eşine bu hafta 2.5 milyon TL değerinde bir araba hediye etmiş. SMS atmaya devam!" şeklinde mesajlar paylaştı.
(Sabah)
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