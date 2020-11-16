Djokovic, TP Finalleri'ne galibiyetle başladı

SPOR GÜNDEMİ

'Milli Takım'a 2-3 oyuncu verirsek ... 'Milli Takım'a 2-3 oyuncu verirsek ... Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı Yarın Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Avusturya maçının verdiği özgüven ile son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

'Tarihi bir karar' 'Tarihi bir karar' Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının bugün mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Tokyo Olimpiyatları'nda öncelik sporcu ve seyirci sağlığı Tokyo Olimpiyatları'nda öncelik sporcu ve seyirci sağlığı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Tokyo Paralimpik Oyunları'nın başarıyla organize edileceğini, en büyük önceliğin de sporcular ve seyircilerin güvenliği olduğunu söyledi.