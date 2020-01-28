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  • 28 Ocak 2020 Salı 07:13
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  • 28 Ocak 2020 Salı 07:27

Didier Drogba gösteri maçında sahaya çıkacak

Didier Drogba gösteri maçında sahaya çıkacak

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Eski Galatasaraylı Fildişili yıldız Didier Drogba, Avustralya yangınlarında zarar göre insan ve hayvanlara destek amacıyla düzenlenecek gösteri maçında sahaya çıkacak.

Futbolu bırakmasının üzerinden 2 yıl geçen Didier Drogba, Avustralya yangınlarından zarar gören doğaya ve insanlara yardım amaçlı düzenlenecek gösteri maçında sahaya çıkacak.

Yapılan açıklamada #FootballForFires etiketiyle dikkat çekilmeye çalışılan organizasyonda maç gelirlerinin afetzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacağı ve ayrıca yangınlarda çalışan binlerce gönüllü, itfaiyeci ve acil servis çalışanının da onore edileceği bir karşılaşma düşünülüyor.

Dünyanın dört bir yanından emekli yıldızların gösteri maçında yer alacağı beklenirken Didier Drogba ile birlikte maçta oynaması kesinleşen diğer isimlerin ise David Trezeguet, Dwight Yorke, Claudio Marchisio olduğu belirtildi.

Organizasyonda ayrıca son 10 yılda futbol dünyasına damga vurmuş başka isimlerin de yer alması bekleniyor..

Karşılaşmanın ise 23 Mayıs'ta Sydney'deki ANZ Stadı'nda oynanmaı düşünülüyor.

(Sporx)

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