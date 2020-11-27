Diagne menajeri Pastorello ile yolları ayırdı

Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.
Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.
İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11'ini bozmayacak.
Son olarak Suudi kulübü Al Nassr'da forma giyen Ahmed Musa'dan son dakika transfer açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray sorularına da yant verdi.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Her zaman eleştirilere açık olduğunu söyleyen Güneş, yalan haberlerin topluma da zarar verdiğini dile getirdi.
Arjantin ve dünya futbolu, tarihe adını altın harflerle yazdıran Diego Armando Maradona'yı ‘Gracias Maradona' sözleriyle uğurladı.