Diaby: 'Bir daha Beşiktaş'a gitmem'

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Terim & Gerrard gerilimi, geceye damga vurdu! İşte o anlar... Terim & Gerrard gerilimi, geceye damga vurdu! İşte o anlar... Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İskoç devinin teknik direktörü Steven Gerrard'la saha kenarında tatrıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Üç büyükler tam 38 yıl sonra Avrupa'da dibi gördü Üç büyükler tam 38 yıl sonra Avrupa'da dibi gördü Türkiye'nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 38 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında ön elemeleri aşamadı.

Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu.

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları belli oluyor. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakipleri birazdan belli olacak. Kura çekimi 18:00 itibariyle başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.