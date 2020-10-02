Ahmet Nur Çebi: 'Güneşli günlere ulaşacağız'

AKŞAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Öz kaynağa dönüşümüz kulübümüz adına tek geçer akçedir. Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın.”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının uyum sorununu aşmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Gelecekten umutlu olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi: “Gerek pandemiden gerekse TFF’nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldık. Transferlerimizi yaparken, kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesi kafamızda hakim olan düşünceydi. En nihayetinde, değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Ancak güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın... Öz kaynağa dönüşümüz kulübümüz adına tek geçer akçedir. Futbol akademisini Mehmet Ekşi’ye emanet ettik. Uzun vadede Beşiktaş’ın yarınlarına ışık tutacaktır.”

KÖTÜ MİRAS BIRAKILDI

Öte yandan, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğullar, “Geçmişte yapılan harcamalar bizi zor durumda bıraktı. Maalesef çok kötü bir mirasla karşı karşıya kaldık. Daha genç takım oluşturacağız.” dedi.

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