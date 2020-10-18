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  • 18 Ekim 2020 Pazar 20:00
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DG Sivasspor'un rakibi Villarreal, Valencia'yı mağlup etti

DG Sivasspor'un rakibi Villarreal, Valencia'yı mağlup etti

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AA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'un rakibi olan İspanyol takımı Villarreal, ligde Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında, Villarreal sahasında Valencia ile oynadı.

Villarreal, karşılaşmanın 6. dakikasında Paco Alcacer'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Valencia'nın beraberlik golünü 37. dakikada Gonçalo Guedes attı.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı ataklarını sürdüren ev sahibi takım 67. dakikada Dani Parejo'nun golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Villarreal liderliğe yükselirken, Valencia 7 puanda kaldı.

Öte yandan Villarreal'de, Fas Milli Takımı'nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno kadroda yer almadı. Bu futbolcular Sivasspor maçında da forma giyemeyecek.

ZORLU MAÇ 22 EKİM'DE 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk maçında Sivasspor, 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal Kulübü, Sivasspor maçında La Ceramica Stadyumu'na Kovid-19 önlemleri dikkate alınarak az sayıda (en fazla yüzde 30) taraftar alınması için Valensiya özerk hükümetine başvurdu.

Kovid-19'un Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da salgının başlamasından bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Villarreal dışında, Avrupa kupalarında mücadele eden diğer İspanyol kulüpleri Real Sociedad, Granada ve Sevilla da stadyumlarına seyirci almak için başvurdu.

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