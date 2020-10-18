Can Bozdoğan, Schalke 04'le uzattı

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Can Bozdoğan’ın 2022’ye kadar geçerli olan sözleşmesinin 2024’e kadar uzatıldığı bildirildi.
Schalke 04’ün yönetim kurulu üyesi Jochen Schneider, genç futbolcunun sözleşmesini tereddüt etmeden uzatmasının Schalke 04 Kulübü için olağanüstü bir sinyal olduğunu aktararak, "Can Bozdoğan Bundesliga’da en büyük orta saha yeteneklerden biridir." ifadesini kullandı.
Genç futbolcu da mavi-beyazlı kulübe teşekkür ederek, "Schalke bana altyapıdan Bundesliga oyuncusu olma imkanı verdi." değerlendirmesinde bulundu.
Köln takımından geçen yıl Schalke 04’e transfer olan Can Bozdoğan, Bundesliga’da 5 maçta forma giydi.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantepspor ile karşılaştı. 4 kırmızı kartın gösterildiği maç 1-1 berabere bitti.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılacağı ve Fenerbahçe derbisine Abdullah Avcı ile çıkılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe kulüp medyası, “Youtube katıl” çalışmasıyla zirve yaptı. 4 Ağustos'ta açılan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerinin izlenmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Twitter'daki iki aydaki 17 milyonluk etkileşimle Barça ve Chelsea ile yarıştı. Digital dönüşümde Fenerbahçe'nin kazandığı para ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.
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Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sona eren İstanbul derbisi Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.